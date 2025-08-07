Malta, aumentano gli incidenti stradali: il Governo valuta leggi più severe

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – In risposta a un netto aumento degli incidenti stradali mortali, il ministro della Salute, Jo Etienne Abela, ha rivelato che tre ministeri stanno valutando congiuntamente misure di controllo più severe. I ministeri della Salute, della Giustizia e degli Affari Interni stanno collaborando per rafforzare i controlli su strada, concentrandosi in particolare sull’identificazione dei conducenti sotto l’effetto di alcol o droghe.

Sebbene non sia stata fissata una data per l’attuazione, le discussioni sono in corso, anche durante la pausa estiva del Parlamento. Abela ha dichiarato che le misure saranno annunciate “quando sarà il momento giusto”, sottolineando che cambiamenti politici di questo tipo richiedono un’attenta valutazione e non possono essere approvati in fretta. L’urgenza è aumentata dopo una settimana tragica alla fine di luglio, durante la quale sei persone hanno perso la vita in incidenti separati.

Finora, nel 2025, 17 persone sono morte sulle strade maltesi, tra cui quattro motociclisti.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).