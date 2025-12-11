Malta, aumenta la stabilità economica: cauto ottimismo per il 2026

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Secondo un’indagine di Eurobarometro, la maggior parte dei maltesi non ha registrato variazioni nel reddito familiare nell’ultimo anno, mentre quasi un terzo ritiene che il 2026 porterà un miglioramento.

L’indagine evidenzia un forte senso di stabilità economica. Secondo i dati, il 62% dei maltesi ha dichiarato un reddito invariato nel 2025, sette punti in più rispetto all’anno precedente e un risultato secondo solo al 68% del Portogallo.

La media dell’eurozona si attesta al 54%. Solo il 17% segnala un aumento del reddito, leggermente sotto il dato del 2024 e ben al di sotto della media dell’area euro (22%). Croazia (40%) e Lituania (33%) hanno registrato incrementi nettamente superiori. Nel frattempo, il 21% indica un calo, un dato di poco superiore alla media dell’eurozona (20%) ma inferiore a quello della Grecia (31%) e dell’Italia (28%).

I risultati suggeriscono che, nonostante i tagli fiscali dello scorso anno, la crescita dei redditi a Malta resta limitata, con l’inflazione che continua a erodere eventuali benefici. Guardando al futuro, il 30% degli intervistati prevede un aumento del reddito nel 2026, uno dei tassi di ottimismo più alti dell’area euro.

Solo Lituania, Estonia, Croazia e Irlanda registrano livelli superiori. Tuttavia, il 18% teme un calo – sopra la media dell’eurozona (14%) – collocando Malta tra i Paesi più cauti, insieme al Lussemburgo e dietro Grecia e Italia, entrambi al 23%. Una maggioranza risicata, pari al 52%, non si aspetta variazioni.

Le aspettative sull’inflazione restano miste: il 43% dei maltesi prevede prezzi più alti quest’anno, un dato stabile rispetto alla precedente rilevazione ma inferiore alla media dell’area euro (50%).

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).