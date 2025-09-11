Malta, attivisti protestano contro la detenzione di un membro della comunità LGBTQ

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Alcuni attivisti del Malta Gay Rights Movement (MGRM) hanno interrotto un discorso della sottosegretaria all’uguaglianza Rebecca Buttigieg per protestare contro la detenzione di uno dei loro membri. Sventolando cartelli con le scritte “Celebrating Pride while queer people are in detention” e “No Pride without liberation for all of us”, i manifestanti hanno chiesto la liberazione di Angoua Abdu, arrestato la scorsa settimana e attualmente detenuto al centro di Safi.

MGRM ha dichiarato che Abdu, richiedente asilo e attivista del movimento, è stato trattenuto dopo il rigetto della sua domanda d’asilo. Egli stava ricorrendo in appello sulla base del suo orientamento sessuale. In un comunicato, il gruppo ha definito “vergognosa” la detenzione di Abdu, che avviene in concomitanza con gli eventi del Pride e con l’apertura della conferenza sull’Orientamento sessuale, Identità di genere, Espressione di genere e Caratteristiche sessuali (SOGIGESC).

Gli attivisti hanno sottolineato che la reclusione di Abdu lo espone a rischi di molestie, omofobia e violenza, evidenziando che il Pride non può essere pienamente celebrato mentre i membri della comunità restano vulnerabili. “Il Pride riguarda resilienza, uguaglianza e visibilità,” ha affermato MGRM. “Ma non possiamo festeggiare mentre uno di noi viene lasciato indietro”. Si è appreso che Buttigieg ha successivamente incontrato gli attivisti dopo la protesta. Il gruppo ha ribadito la richiesta di garantire sicurezza e libertà ad Abdu, dichiarando: “Nessuno è libero finché non lo siamo tutti”.

