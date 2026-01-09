Malta, attivisti chiedono il ritiro dall’Eurovision Song Contest dopo l’inclusione di Israele

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Una coalizione di gruppi di solidarietà con il popolo palestinese e di organizzazioni artistiche ha lanciato una campagna che invita Malta a ritirarsi dall’Eurovision Song Contest 2026. L’iniziativa, intitolata “Malta: No Music for Genocide”, chiede al governo maltese e al servizio pubblico radiotelevisivo Public Broadcasting Services (PBS) di abbandonare la competizione dopo la decisione dell’Unione Europea di Radiodiffusione di ammettere Israele.

Tra i sostenitori della campagna figurano la Malta Entertainment Industry and Arts Association (MEIA), Moviment Graffitti, Gustizzja ghall-Palestina, The Lebanese Advocates e The Watermelon Warriors. In una dichiarazione congiunta, i gruppi hanno affermato che eventi culturali come l’Eurovision sono intrinsecamente politici, citando come precedente l’esclusione della Russia dal concorso dopo l’invasione dell’Ucraina.

