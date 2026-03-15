VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Le autorità a Malta hanno attivato un piano di contingenza di emergenza mentre una petroliera russa danneggiata che trasporta centinaia di tonnellate di carburante e gas naturale liquefatto (GNL) deriva verso le acque dell’isola. La petroliera di 244 metri Arctic Metagaz è stata segnalata a circa 50 miglia nautiche a sud-est di Malta sabato dopo aver subito un sospetto attacco missilistico il 3 marzo. I funzionari temono che venti in cambiamento possano spingere la nave verso la costa occidentale di Gozo entro domenica sera o lunedì, sollevando preoccupazioni ambientali e di sicurezza marittima. La nave trasporta circa 700 tonnellate di carburante e aveva quattro serbatoi di GNL, due dei quali sono stati distrutti in esplosioni segnalate all’inizio di questa settimana. Nonostante i danni delle esplosioni, la nave è per ora considerata stabile e improbabile che affondi nel futuro immediato. La risposta di emergenza è coordinata da Transport Malta con il coinvolgimento delle Forze Armate di Malta, del Dipartimento di Protezione Civile e del Ministero degli Affari Esteri. Le autorità in Italia stanno anche cooperando negli sforzi di monitoraggio e risposta, mentre sono in corso discussioni con la Commissione Europea. Diversi rimorchiatori sono stati messi in stato di prontezza per impedire alla petroliera di entrare nelle acque territoriali maltesi, con le forze armate che monitorano i suoi movimenti diverse volte al giorno. Anche i pescatori sono stati avvertiti di mantenere la distanza dalla nave alla deriva come misura precauzionale. I funzionari dicono che l’opzione preferita è rimorchiare la nave lontano dall’area, anche se una destinazione adatta non è stata ancora identificata. Salire a bordo della petroliera è attualmente considerato non sicuro perché esplosioni a bordo sono state segnalate ancora fino a venerdì. La nave è stata sanzionata dagli Stati Uniti e dall’Unione Europea per essere presumibilmente parte della cosiddetta “flotta ombra” della Russia usata per trasportare petrolio e gas aggirando le restrizioni occidentali.

Le preoccupazioni ambientali rimangono alte, in particolare il rischio di una perdita di carburante che potrebbe minacciare gli impianti di osmosi inversa di Malta, che forniscono la maggior parte dell’acqua potabile del paese.(ITALPRESS).

Foto: Transport Malta