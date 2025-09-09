Malta, ampliamento del Freeport Terminals per gestire mega navi e creare 165 posti di lavoro

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il Malta Freeport Terminals potrà presto accogliere alcune delle più grandi navi portacontainer del mondo, grazie a un ampliamento in corso che ne aumenterà la capacità, ha dichiarato l’amministratore delegato Alex Montebello. Durante una visita al Freeport, il primo ministro Robert Abela, accompagnato dal ministro dell’Economia Silvio Schembri e dal ministro dei Trasporti Chris Bonett, ha ispezionato le “fasi avanzate” del progetto.

Lo sviluppo segue un accordo di recupero di terreni firmato nel 2023, che ha concesso all’operatore 30.000 metri quadrati per l’espansione del Terminal Due. Il progetto prevede l’estensione del molo nord di 176 metri e del molo ovest di 195 metri. Abela ha elogiato il contributo annuale di 170 milioni di euro che il Freeport già apporta all’economia maltese e ha sottolineato che l’ampliamento genererà circa 165 nuovi posti di lavoro oltre ai 1.500 attuali.

