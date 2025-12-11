Malta amplia il congelamento di ovuli e sperma per giovani adulti

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Le persone tra i 18 e i 34 anni possono ora congelare ovuli o sperma attraverso il servizio sanitario pubblico maltese, una procedura finora riservata ai pazienti sottoposti a trattamenti medici che potevano compromettere la fertilità.

Il ministro della Salute Jo Etienne Abela ha annunciato il cambiamento, sottolineando che il congelamento precoce degli ovuli può aumentare le possibilità di successo della futura fecondazione in vitro. “Chi desidera avere figli più avanti nella vita avrà maggiori possibilità di riuscita grazie a questa misura”, ha dichiarato.

Abela ha precisato che la nuova politica riguarda il congelamento dei gameti – e non degli embrioni – evitando così questioni etiche legate allo smaltimento quando le donne non sono più idonee all’IVF. I moduli di richiesta saranno gestiti dalla clinica ART del reparto IVF dell’ospedale Mater Dei. Il ministro ha aggiunto che i gameti congelati mantengono una qualità elevata per diversi anni.

La viceministra per l’Uguaglianza Rebecca Buttigieg ha affermato che la misura risponde alla crescente tendenza a rinviare la genitorialità. “È una sorta di assicurazione affinché, quando arriverà il momento e l’IVF sarà necessaria, ci siano maggiori possibilità di una gravidanza”, ha spiegato.

Pur non rappresentando una soluzione definitiva, Buttigieg ha sostenuto che l’iniziativa potrebbe contribuire a migliorare il tasso di fertilità di Malta e l’ha definita una misura sociale. Ha inoltre ricordato che il congelamento di ovuli e sperma, un tempo accessibile soprattutto a chi poteva permettersi cure private, sarà ora disponibile per tutti.

