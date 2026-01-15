Malta, l’ambasciatrice israeliana: “Servono ponti e dialogo”

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – In Israele Malta è spesso percepita come “anti-israeliana”, ma la realtà sul terreno racconta una storia diversa, ha detto al parlamento l’ambasciatrice d’Israele a Malta. Intervenendo davanti alla Commissione parlamentare per gli Affari esteri ed europei, l’ambasciatrice Ruth Cohen-Dar ha affermato che il dialogo tra i due Paesi resta aperto nonostante le divergenze politiche sulla guerra a Gaza.

Secondo la diplomatica, alcune dichiarazioni pubbliche provenienti da Malta possono apparire ostili, ma i suoi contatti con le autorità maltesi e con la comunità ebraica locale mostrano un quadro differente. “Ci sono cose su cui siamo d’accordo e altre su cui non lo siamo, ma manteniamo un dialogo continuo”, ha detto ai deputati.

(ITALPRESS).