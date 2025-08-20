Malta, allerta dei pescatori locali contro la pesca illegale

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Le segnalazioni dei pescatori maltesi hanno portato alla scoperta di attività di pesca illegale da parte di imbarcazioni tunisine nelle acque maltesi. Le ispezioni sono state effettuate da funzionari dell’Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) a bordo della Ocean Sentinel, in seguito agli avvisi inviati al Dipartimento della Pesca.

La Sottosegretaria parlamentare alla Pesca, Alicia Bugeja Said, ha confermato che le imbarcazioni sono state rintracciate mentre operavano in aree tradizionalmente utilizzate dai pescatori maltesi. Ha lodato la cooperazione tra i pescatori locali e le autorità di controllo, sottolineando che abusi di questo tipo non saranno tollerati. “Questo conferma che, grazie alla collaborazione dei nostri pescatori e all’azione immediata intrapresa dal Dipartimento insieme all’EFCA, stiamo riuscendo a fermare questi abusi,” ha dichiarato.

