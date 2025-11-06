Malta, Alarm Phone: “62 migranti in pericolo, gommone alla deriva”

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Un gruppo di 62 persone resta in grave pericolo dopo che il loro gommone ha iniziato a sgonfiarsi nella zona di ricerca e soccorso di Malta, senza alcun intervento delle autorità maltesi nonostante ripetuti allarmi. Alarm Phone ha riferito di aver ricevuto mercoledì una prima chiamata da un parente. Giovedì mattina il natante sarebbe andato alla deriva verso sud, vicino alle acque libiche.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).