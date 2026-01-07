LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Ha preso il via oggi a Malta un nuovo programma di rinuncia alla patente di guida, che offre ai giovani fino a 25.000 euro in incentivi finanziari se accettano di rinunciare volontariamente alla patente per cinque anni. L’iniziativa, lanciata da Transport Malta e assegnata in base all’ordine di presentazione delle richieste, è rivolta a persone di età pari o meno di 30 anni al momento della richiesta. I candidati devono aver risieduto a Malta per almeno sette anni e possedere una patente di categoria B da almeno 12 mesi.

I beneficiari riceveranno 5.000 euro all’anno per cinque anni consecutivi, per un totale complessivo di 25.000 euro. Il programma rientra in un budget nazionale di 25 milioni di euro per il periodo 2026-2030 e mira a ridurre il numero di veicoli privati sulle strade maltesi. Una volta approvata la richiesta, i partecipanti dovranno consegnare la patente, condizione necessaria per l’erogazione della prima tranche annuale. Le rate successive saranno versate a ogni anniversario del primo pagamento. Durante i cinque anni di adesione al programma, ai beneficiari è vietato guidare qualsiasi veicolo, sia a Malta che all’estero. Al termine del periodo, i partecipanti dovranno richiedere una nuova patente e completare 15 ore di lezioni di guida presso una scuola autorizzata. Sono esclusi dal regime i titolari di patenti revocate o sospese, i possessori di patenti non UE e coloro per i quali la patente è un requisito professionale.

Chi richiederà la riemissione della patente prima della scadenza dovrà restituire parte o l’intero contributo, mentre chi verrà sorpreso alla guida rischia multe, il rimborso degli importi percepiti e ulteriori azioni legali. Il programma resterà aperto fino al 30 giugno 2026.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).