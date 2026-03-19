Malta al primo posto nell’Ue per tasso di mortalità per le malattie respiratorie

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha registrato nel 2023 il più alto tasso di mortalità per malattie respiratorie nell’Unione europea, secondo i nuovi dati pubblicati da Eurostat. In totale, 545 persone sono morte per patologie respiratorie, escludendo i decessi legati al Covid-19, pari a un tasso di 121,8 morti ogni 100.000 abitanti, ben al di sopra della media Ue di 75,2.

Danimarca e Romania seguono con tassi rispettivamente di 114,3 e 108,9. Il dato rappresenta il livello più alto mai registrato a Malta da quando sono disponibili statistiche comparabili, a partire dal 2011, ed è la prima volta che il Paese guida la classifica europea per decessi legati a malattie respiratorie.

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(ITALPRESS).