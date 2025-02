LA VALLETTA (ITALPRESS/MNA) – L’Aeroporto Internazionale di Malta investirà 345 milioni di euro in un nuovo terminal, migliorando le piste, nuove tecnologie ed energia pulita per migliorare l’esperienza dei residenti e dei turisti che viaggiano da e per Malta. Il 99% dei turisti che visitano Malta arrivano con il trasporto aereo.

Il nuovo programma di investimenti porterà miglioramenti operativi, commerciali e legati alla sostenibilità tra il 2025 e il 2029.

L’amministratore delegato dell’aeroporto internazionale di Malta Alan Borg ha affermato che questo programma si baserà sugli investimenti intrapresi dalla società negli ultimi due anni per continuare a rendere le infrastrutture aeroportuali a prova di futuro.

Ha presentato gli investimenti chiave che dovrebbero essere conclusi nel 2025, tra cui il progetto Piazzale 8 Sud, che aumenterà la capacità di parcheggio degli aeromobili del 40%, e l’espansione verso ovest, che ha visto il terminal crescere di 1.550 mq per consentire un viaggio in arrivo più agevole. Con questi importanti progetti prossimi al completamento, la società ha annunciato il suo prossimo investimento significativo: l’espansione verso est. Ciò comporterà l’ampliamento del terminal di 6.000 metri quadrati che consentirà l’introduzione di ulteriori cancelli aeroportuali, banchi check-in e spazi di circolazione per migliorare l’esperienza degli ospiti in partenza. Per ulteriore comodità, l’edificio sarà collegato direttamente al parcheggio multipiano dell’aeroporto, Parco Est.

“Il design che abbiamo scelto per il nuovo edificio cerca di integrare elementi contemporanei con quelli più familiari, dimostrando che mentre siamo pronti a scrivere il prossimo capitolo dell’aeroporto, rimaniamo consapevoli del nostro passato”, ha affermato il CEO di MIA Alan Borg.

Il quinto e più grande parco fotovoltaico dell’aeroporto, che una volta messo in servizio nel terzo trimestre del 2025, raddoppierà la capacità di generazione di energia pulita, sarà integrato da misure di risparmio energetico, come sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria (HVAC) migliorati.

Il Vice Primo Ministro e Ministro del Turismo Ian Borg ha elogiato l’investimento di capitale multimilionario dell’aeroporto, osservando: “L’investimento infrastrutturale annunciato è un importante passo avanti negli sforzi di Malta per ottimizzare costantemente il prodotto turistico. Tutte le parti interessate, comprese le autorità, il settore privato e le nostre comunità, condividono questo interesse e questa responsabilità comuni. I progetti in corso e futuri dell’Aeroporto Internazionale di Malta testimoniano la fiducia del settore privato nel futuro della nostra industria del turismo e, come governo, siamo determinati a continuare a sostenere tutti gli investimenti nell’efficienza, nella transizione digitale e nella sostenibilità della nostra industria del turismo”, ha affermato Ian Borg.

-foto xf3/Italpress-

(ITALPRESS).

