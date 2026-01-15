Malta, Abela: “Sostegno agli aiuti dell’Unione Europea all’Ucraina, ma non per armi letali”

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il primo ministro Robert Abela ha confermato che Malta sosterrà il pacchetto di aiuti finanziari dell’Unione europea a favore dell’Ucraina, sottolineando che qualsiasi contributo non sarà però collegato al finanziamento o alla fornitura di armi letali, in linea con la neutralità sancita dalla Costituzione.

Intervenendo in parlamento dopo la pausa natalizia, Abela ha affermato che i colloqui sull’Ucraina hanno dominato il Consiglio europeo di dicembre, definendoli tra i negoziati più complessi affrontati nei suoi sei anni alla guida del governo.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).