LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il primo ministro maltese Robert Abela, ha sollecitato l’Ue a maggiori investimenti nell’energia pulita e maggiori interconnessioni tra i paesi europei e nordafricani. Abela ha parlato al vertice della Comunità politica europea in Moldavia durante un incontro su energia e connettività, sottolineando che con gli investimenti nella connettività il Mediterraneo potrebbe realizzare il suo potenziale come hub per l’energia pulita e rinnovabile. Erano presenti anche i leader di Italia, Cipro, Irlanda e Unione Europea, tra gli altri. Il primo ministro maltese ha esortato l’Unione europea a riformare il settore marittimo, compresa la riduzione della burocrazia nel settore e la necessità di passare all’energia pulita. Nel frattempo il primo ministro maltese ha chiesto un’azione più dura contro i trafficanti di esseri umani.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Governo di Malta-

