Malta, Abela “Preoccupazione per i toni Usa su Groenlandia e sicurezza UE”

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il primo ministro maltese Robert Abela ha espresso preoccupazione per l’ipotesi che gli Stati Uniti possano impadronirsi della Groenlandia sottraendola alla Danimarca con la forza, avvertendo che una simile retorica mette a rischio l’integrità territoriale europea. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha più volte sostenuto che il territorio autonomo danese è fondamentale per la sicurezza nazionale americana, affermando che Washington lo acquisirebbe “nel modo facile o in quello difficile” e senza escludere un’azione militare.

Intervenendo in un’intervista televisiva, Abela ha definito allarmante il linguaggio utilizzato, ricordando che la Danimarca è uno Stato membro dell’Unione europea. Il premier ha osservato che qualsiasi minaccia alla sovranità danese potrebbe far scattare gli obblighi previsti dai trattati UE, tra cui l’articolo 42(7), che impone agli Stati membri di fornire aiuto e assistenza qualora uno di essi sia vittima di un’aggressione armata. Un attacco alla Danimarca potrebbe inoltre, in teoria, attivare la clausola di difesa collettiva della NATO prevista dall’articolo 5.

Nonostante le sue preoccupazioni, Abela ha sottolineato che i rapporti tra Malta e gli Stati Uniti restano solidi, pur non condividendo tutte le azioni dell’attuale amministrazione americana. “La diplomazia ha ancora valore”, ha affermato, ribadendo che il dialogo è essenziale per consentire a Malta di mantenere stretti legami con le grandi potenze. Abela ha aggiunto che Malta possiede l’esperienza e la resilienza necessarie per affrontare le attuali sfide geopolitiche, citando la guerra tra Russia e Ucraina e il conflitto in Medio Oriente.

