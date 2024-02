LA VALLETTA (ITALPRESS/MNA) – Il primo ministro maltese Robert Abela ha accolto con favore l’accordo riveduto tra i 27 capi di Stato e di governo sulla revisione del bilancio europeo di medio termine, noto come quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

Il primo ministro Robert Abela ha aggiunto che l’accordo è vantaggioso non solo per l’Unione europea ma anche per Malta. Ha aggiunto che l’accordo aiuterà i paesi dell’Europa meridionale a continuare a investire nello sviluppo socioeconomico e sostenibile. “In questo modo si affronteranno le cause profonde della migrazione, riducendo l’afflusso verso Malta e altri nella regione”, ha affermato Abela.

Il primo ministro maltese ha fatto riferimento alla situazione umanitaria a Gaza. “E’ necessario un cessate il fuoco permanente mentre gli aiuti umanitari dovrebbero essere forniti il più possibile”, ha insistito. “La dignità dei palestinesi deve essere rispettata e quindi dobbiamo continuare a lavorare per una soluzione a due Stati, riconoscendo al contempo il diritto di Israele per proteggersi”.

Ha lanciato un appello affinchè l’Unione Europea assuma una posizione più forte sulla situazione nel Mediterraneo orientale per garantire la tutela dei diritti umani e offrire speranza alle persone colpite da questo conflitto.

