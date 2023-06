LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta si impegna a continuare a investire, a prendere le decisioni necessarie e ad attuare il piano di gestione dei rifiuti. Lo ha dichiarato il premier maltese Robert Abela durante un incontro con il commissario europeo all’Ambiente, Virginijus Sinkevicius, che si è svolto a La Valletta. Abela ha spiegato che il governo maltese sta effettuando una transizione nelle sue priorità con un piano ambizioso descritto come uno dei più forti tra i Paesi di tutta l’Unione europea. In particolare, il premier ha fatto riferimento al progetto che riguarda l’impianto di recupero multi materiale di Hal Far che migliorerà la capacità di gestione dei rifiuti, aggiungendo che diversi materiali sarebbero recuperati ed esportati per essere utilizzati in altri prodotti, al fine di ridurre i rifiuti. Con questo progetto si sta mettendo in pratica l’economia circolare e rafforzando la capacità di trattamento dei rifiuti. Abela ha anche fatto riferimento all’attuazione del piano di gestione dei rifiuti che tra il 2021 e il 2030 vedrà lo stanziamento di mezzo miliardo di euro da parte del Governo per le infrastrutture per la gestione dei rifiuti e perchè diventino una risorsa. L’investimento in corso integra le decisioni e un cambiamento nella politica, compresa la separazione obbligatoria dei rifiuti e l’implementazione dell’Ecohive coinvolgendo più impianti di trattamento dei rifiuti.

(ITALPRESS).

-foto Department of Information Malta-

