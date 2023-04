LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il primo ministro maltese Robert Abela ha incontrato il commissario europeo per il Bilancio e l’amministrazione Johannes Hahn a La Valletta.

Abela ha insistito sull’impegno del suo governo per continuare il sostegno delle famiglie e delle imprese nonostante le sfide finanziarie internazionali e altre questioni legate alla guerra in Ucraina, all’eccessivo aumento dei prezzi dell’energia, all’inflazione e alle migrazioni di massa.

Ha aggiunto che mentre il governo maltese terrà sotto controllo le sue finanze, continuerà ad assistere finanziariamente le famiglie e le imprese e introdurrà un aumento degli stipendi per gli studenti e l’assegno per i figli.

-foto DOI –

(ITALPRESS).

