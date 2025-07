Malta, Abela “Il riconoscimento della Palestina a settembre è incondizionato”

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il Primo Ministro maltese Robert Abela ha confermato che Malta riconoscerà ufficialmente lo Stato di Palestina a settembre, definendo l’impegno “incondizionato”.

Parlando in parlamento, Abela ha dichiarato che la decisione sarà formalizzata durante l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, come parte di un più ampio sforzo internazionale per promuovere la pace e una soluzione a due Stati in Medio Oriente. “Il riconoscimento non dipenderà da alcuna condizione,“ ha sottolineato, mettendo a confronto la posizione di Malta con quella del Regno Unito, che martedì ha annunciato un riconoscimento condizionato.

