Malta, Abela ha annunciato che il governo presenterà il Bilancio 2026 il 27 ottobre

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il primo ministro Robert Abela ha annunciato che il governo presenterà il Bilancio 2026 in parlamento il 27 ottobre. Parlando sabato sera, Abela ha sottolineato che il bilancio arriva in un momento di instabilità economica internazionale. Ha citato i governi di Regno Unito, Germania e Francia, che stanno riducendo la spesa e introducendo misure di austerità.

Al contrario, ha detto che Malta continuerà a puntare sugli investimenti, garantendo che sia Malta che Gozo beneficino della crescita. All’inizio di questa settimana, il ministro delle Finanze Clyde Caruana ha illustrato gli obiettivi fiscali del governo. Ha detto che l’obiettivo è ridurre il disavanzo nazionale sotto il 3%, portando il Paese in anticipo sulla scadenza prevista dalla Procedura per disavanzo eccessivo.

