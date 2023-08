LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Le autorità sanitarie maltesi hanno confermato che almeno 21 persone a Malta sono morte a luglio per disidratazione e per ipertermia a causa delle alte temperature. Le ondate di calore hanno raggiunto infatti il picco lunedì 23 luglio raggiungendo i 42,7 gradi: le autorità sanitarie in precedenza avevano già confermato che almeno quattro persone erano morte per problemi legati al caldo. “Per tutto il mese di luglio, 21 decessi sono stati registrati nel registro nazionale della mortalità indicando la disidratazione e ipertermia come la principale causa di morte”, riporta il ministero della Sanità. Le vittima avevano un’età compresa tra 52 e 97 anni. I decessi sono stati registrati mentre Malta lottava contro un’ondata di caldo che ha causato anche una serie di interruzioni di corrente per diversi giorni in alcune località.

