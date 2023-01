LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il mercato italiano ha rappresentato la maggior parte dei movimenti passeggeri a Malta per il mese di dicembre scorso. Presso l’aeroporto internazionale sono transitati 421.468 passeggeri, con una crescita dell’88,3% dei livelli di traffico pre-pandemia. I giorni più trafficati sono stati il 23, 29 e 30 dicembre, con un movimento medio di 17.000 passeggeri. Quelli in arrivo dall’Italia sono stati pari al 21,4% del totale, seguiti dal Regno Unito, Germania, Francia e la Polonia. I mercati francese e polacco sono cresciuti al di sopra dei livelli pre-pandemia, con un aumento rispettivamente del 26% e del 58,7% rispetto al 2019. Nel 2022 sono stati 5,8 milioni i passeggeri che sono transitati dall’aeroporto internazionale di Malta, il 20% in meno rispetto a quelli registrati nel 2019. Agosto è stato il mese più trafficato con 712.122 movimenti di passeggeri, mentre dicembre ha registrato il tasso di recupero più forte.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-

