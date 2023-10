LA VALLETTA (ITALPRESS/MNA) – I funzionari doganali di Malta hanno intercettato 30 blocchi di cocaina in un container lungo 40 piedi in rotta verso Valencia.

La cocaina è stata trovata durante un’analisi quotidiana dei rischi operativi presso il porto franco a Birzebbuga.

“I funzionari doganali hanno intercettato circa 30 kg di cocaina nascosti in un container che trasportava un carico di jumbo pack di noccioline”, ha affermato il Dipartimento delle dogane.

Si è scoperto che il container, in viaggio dal Nicaragua a Valencia, trasportava 30 blocchi di sostanza illecita, per un totale di circa 30 kg.

-foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

