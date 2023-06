ROMA (ITALPRESS) – Raccontare l’estate con un briciolo di riflessione e un desiderio di speranza in grado di illuminare i momenti più grigi è l’obbiettivo di “Maledetto mare”, il nuovo singolo di Federico Rossi che continua la sua carriera da solista dopo aver raggiungo due Dischi di Platino con “Pesche” e “Non è mai troppo tardi”. “Maledetto Mare”, in uscita il 23 giugno, è un racconto fugace, che tratta di quei momenti in cui non ha senso chiedersi il perchè o per quanto tempo, ma in cui è giusto vivere il presente ed è la prima tappa del nuovo percorso artistico di Federico. “Nella vita di ognuno di noi, arriva un momento in cui otteniamo la nostra rivincita, quando il cielo ci riserva un’alba nuova”. – racconta Federico – “E’ in quel momento che dobbiamo essere certi di ciò che desideriamo. Maledetto Mare è nata da un’ispirazione improvvisa sulla base di un’idea musicale del mio team artistico. Questo è solo il primo passo di un nuovo progetto che mi rende orgoglioso e fiducioso”.

Foto: ufficio stampa Warner Music

(ITALPRESS).