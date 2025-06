Malattia Renale Cronica, serve strategia condivisa

ROMA (ITALPRESS) - In Italia la Malattia Renale Cronica colpisce circa 4 milioni di persone e rappresenta una delle sfide più complesse per il Servizio Sanitario Nazionale. Muovendo da questa consapevolezza si è svolto a Napoli, presso il Complesso Monumentale di S. Maria la Nova, il convegno Malattia Renale Cronica e prospettive regionali: gli obiettivi da raggiungere. L’iniziativa è stata realizzata grazie al contributo non condizionante di AstraZeneca Italia, Bayer Italia, Boehringer Ingelheim, Novartis Italia, Otsuka Pharmaceutical Italy, Dr Schar, CSL Vifor, Amgen Italia, Astellas Pharma e Vantive. f08/mgg/azn