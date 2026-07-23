Malagò, Maldini e Leonardo tra progetti e nuovo ct”Chiamati i migliori al mondo”

MILANO (ITALPRESS) - "Siamo in buone mani per ripartire". Con queste parole il presidente della Lega di Serie A, Ezio Maria Simonelli, ha presentato in conferenza stampa il presidente della Figc, Giovanni Malagò, il direttore tecnico, Paolo Maldini, e l'advisor Leonardo, dopo l'incontro nella sede di Milano con i club del massimo campionato. Un incontro per esporre il nuovo progetto federale per il rilancio del calcio italiano, ma anche per parlare della scelta del nuovo commissario tecnico. Maldini e Leonardo hanno confermato il discorso aperto con Pep Guardiola e svelato che prima del tecnico spagnolo, è stato contattato anche Carlo Ancelotti. "Ci sembrava giusto partire da quelli che ritenevamo i migliori al mondo", le parole di Maldini. xp9/ari/gtr