REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – “Una vita di impegno, sacrifici, dedizione ma anche risultati e passione. Questo è un momento in cui atleti, tecnici, società ricevono un attestato che per loro rappresenta la storia, la loro appartenenza al nostro mondo. Mi sembrava doveroso esserci, come in altre regioni, e mi sento di dire che in Calabria c’è un motivo maggiore perchè dà ulteriormente il senso della nostra formidabile comunità e dello sport in Italia”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, alla Cerimonia di consegna delle Benemerenze del Coni Calabria, che si è svolta nell’aula magna “A. Quistelli” dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. L’ateneo reggino ha attivato il corso di laurea in Scienze motorie e Diritto dello Sport. Per Malagò il corso in Scienze motorie guarda al futuro: “Oggi in Italia sono sempre di più le università che hanno investito in questo nuovo corso. I giovani e le giovani che pensano al loro ingresso nel mondo del lavoro – ha proseguito – devono puntare sulle nuove professioni. E’ inutile ostinarsi a rimanere nella culla dei mestieri tradizionali, che magari un tempo rappresentavano il massimo. Oggi c’è sicuramente un tetto e invece sulle scienze motorie c’è molto da fare per evidenti motivi, perchè la popolazione italiana invecchia e ci sono dinamiche collegate alla salute. Oggi l’utilizzo della manualità ma anche della conoscenza del corpo umano e della tecnologia consente a tutti di migliorare il proprio stile di vita. In Italia – ha concluso – si stanno diffondendo moltissimo”.

