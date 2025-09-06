Malagò “Armani ha capito che veicolo formidabile può essere lo sport”

MILANO (ITALPRESS) - "Giorgio Armani è stato un anticipatore, ha capito che lo sport innanzitutto gli regalava delle emozioni e che poteva essere anche un veicolo formidabile di immagine e comunicazione. Ma non lo faceva per un fatto strumentale o commerciale, lo faceva perché gratificava gli atleti, ma per me era gratificato anche se stesso. Il mondo dello sport lo adorava, e per questo noi gli siamo eternamente riconoscenti". Lo ha detto il presidente di Fondazione Milano Cortina ed ex presidente del Coni, Giovanni Malagò, uscendo dalla camera ardente di Giorgio Armani in via Bergognone, a Milano. "Dentro c'è un religioso silenzio, non ho sentito un cellulare. Le persone erano molto educatamente in fila. Ognuno si ferma dieci secondi, si inginocchia, fa un pensiero e va via. Credo che veramente sia la consacrazione della grandiosità della persona che è stata" ha aggiunto. trl/gm/azn