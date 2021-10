Maiolini “Rilanciare il settore bancario con una nuova Iri”

“Probabilmente oggi potrebbe servire pensare ad una nuova Iri per il sistema bancario, cioè una Iri di settore. Affidare le banche, per qualche anno, ad una struttura che potrebbe in qualche modo avere il compito di valorizzare e rilanciare”. Lo afferma l’amministratore delegato della Banca del Fucino, Francesco Maiolini, in un’intervista a Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell'agenzia Italpress. sat/mrv/red