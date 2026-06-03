Palermo, inaugurato il campetto di Piazza Magione. Lagalla “Tappa importante”

PALERMO (ITALPRESS) - "L'inaugurazione di oggi segna un'altra tappa in un calendario che stiamo cercando di rispettare in tutti i modi. L'obiettivo è coniugare rigenerazione urbana e riqualificazione funzionale dei luoghi. Abbiamo voluto ridare vita a questo storico campetto della Magione insieme al Palermo, ma anche insieme alle associazioni del territorio che se ne prenderanno cura, fermo restando che la cura più importante è quella di coloro i quali ne usufruiranno; stiamo inoltre lavorando con il Palermo per restituire il campetto del Borgo Vecchio, in modo tale da dare nel centro città spazi di cui bambini e ragazzi sono privati. Ancora a piazza Magione, con il programma Cis (Contratto interistituzionale di sviluppo, ndr), è prevista la riqualificazione dell'area dell'ex monastero: vogliamo restituire una nuova stagione a questo luogo bellissimo, ma molto spesso oggetto di facile degrado". Lo ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine dell'inaugurazione del campetto di Piazza Magione. xd8/pc/mca2