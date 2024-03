“Grazie a Libera per aver voluto a Roma questa manifestazione di grandissima importanza, siamo orgogliosi si tenga qui. Durante la giornata ci sarà la lettura solenne dei nomi delle vittime innocenti. Invito tutti i romani a partecipare, sarà un momento contro la corruzione e la criminalità, le mafie uccidono e rubano il futuro di tutti”. Lo dice il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, in conferenza stampa sulla Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocente delle mafie in programma il 21 marzo, organizzata da Libera.(ITALPRESS).

Foto: xp3