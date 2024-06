Made in Italy, Nucera “Export agroalimentare da record negli Usa”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "L'export agroalimentare italiano negli Stati Uniti ha raggiunto livelli record". Lo dice Leo Nucera, direttore Vendite e Marketing di Agritalia, in occasione del Summer Fancy Food Show di New York.