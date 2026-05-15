Schlein “Sul salario minimo ci batteremo in Parlamento”

TORINO (ITALPRESS) - "In un Paese che ha tra i salari più bassi d'Europa, bisogna approvare presto un salario minimo. Il salario minimo esiste in 22 paesi europei, dove ha aiutato le famiglie e i lavoratori a sostenere la botta dell'inflazione e la crisi energetica di questi anni. Non c'è una ragione al mondo per cui non si vada avanti e noi andremo avanti, insieme alle altre opposizioni, perché come sapete per il salario minimo noi abbiamo proposto una legge insieme a tutte le altre opposizioni e su questo continueremo a insistere anche in Parlamento". Così la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, oggi in visita al Salone del Libro di Torino. xn3/sat/mca2