Made in Italy e turismo, MiTur “Un binomio vincente da 14 miliardi di euro”

ROMA (ITALPRESS) – Una spesa turistica complessiva di 13,9 miliardi di euro, di cui 3,3 miliardi generati nel segmento del lusso, e motivazione di viaggio in Italia per oltre il 42% dei turisti internazionali: a tanto ammonta l’impatto del Made in Italy per l’industria turistica analizzato dall’Ufficio Statistica del MiTur.

“Ma, oltre ai numeri, il Made in Italy è molto altro – sottolinea il ministero del Turismo in una nota -. Asset tra i più rilevanti per la competitività del Sistema Paese, al quale il Governo Meloni ha voluto dedicare l’apposita Giornata nazionale del 15 aprile, il Made in Italy è un tratto identitario e culturale che contribuisce a delineare e caratterizzare l’immagine dell’Italia nel mondo. Un marchio di eccellenza che – dall’abbigliamento e la moda all’agroalimentare e l’enogastronomia, dal design all’artigianato – connota di unicità e irripetibilità l’esperienza turistica nel Bel Paese. In un contesto globale in cui i viaggiatori mostrano una crescente propensione verso esperienze autentiche, identitarie e ad alto contenuto qualitativo, assumono particolare rilevanza le destinazioni italiane caratterizzate da una forte specializzazione produttiva e capaci di proporre itinerari tematici – strade del vino, percorsi del design, visite a laboratori artigiani – sempre più integrate nell’offerta turistica generale. Tanto che, ad oggi, sono più di 185 mila le imprese artigiane che collegano il Made in Italy alla domanda turistica, ossia circa il 15% dell’artigianato totale”.

– foto IPA Agency –

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