MILANO (ITALPRESS) – Un’immagine, uno schizzo a mano, una fotografia, persino un selfie diventa un oggetto reale, modellato e stampato in 3D. E’ questa l’esperienza che MadeInAdd porta alla Milano Design Week 2026 con “Maddie is in the Air”, l’installazione immersiva che mostra come intelligenza artificiale e additive manufacturing stiano trasformando l’approccio alla creazione e al design. L’installazione di MadeInAdd sarà ospitata al Fuorisalone, all’interno di Isola Design District, di fronte a Fondazione Catella, e accompagnerà il pubblico in un percorso tra design, tecnologia e manifattura avanzata attraverso una capsula dal forte impatto visivo. Protagonista dell’esperienza è Maddie, l’assistente AI di MadeInAdd, presente in forma di ologramma e progettata per guidare designer e progettisti nello sviluppo di nuovi concept. Attraverso un’interazione fluida con la piattaforma digitale, Maddie rende facile accedere al nuovo approccio al design: partire da un’immagine, da un’idea o da un’intuizione e trasformarla rapidamente in un oggetto concreto. “Oggi l’additive manufacturing non è più un ambito sperimentale: sta diventando uno strumento reale per progettare in modo più rapido, flessibile e libero – commenta Andrea Gorlezza, CEO di MadeInAdd -. Con Maddie is in the Air vogliamo rendere visibile questo cambiamento, portando l’additive e l’intelligenza artificiale dentro il processo creativo, non solo in quello produttivo”.

All’interno della capsula, i visitatori potranno scoprire una selezione di campioni e modelli realizzati con le tecnologie di additive manufacturing di MadeInAdd: applicazioni che dimostrano come la stampa 3D stia evolvendo da mera tecnologia produttiva a linguaggio progettuale. Geometrie ispirate alla natura e alla fluidodinamica prendono forma in componenti che uniscono funzione ed estetica, trasformando anche elementi industriali in oggetti dal forte valore visivo. “Questa visione è racchiusa nel nuovo payoff di MadeInAdd, “Inspired by nature. Driven by technology”, che sintetizza l’incontro tra ispirazione organica e ingegneria avanzata alla base del design for additive – commenta Camilla D’Alfonso, Marketing Director dell’azienda – vogliamo diffondere e far comprendere in modo sempre più veloce ed intuitivo come l’Additive Manufacturing sia la soluzione più adatta a risolvere e aumentare la performance dei componenti fin dalla loro progettazione, dal piccolo professionista alla grande azienda”.

– foto ufficio stampa MadeInAdd –

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