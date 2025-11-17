PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Tutto è pronto per la pace, la Russia è la sola a rifiutarla”. Lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron, parlando in una conferenza stampa congiunta con il capo dello Stato ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo l’incontro avvenuto a Parigi. Nel corso della visita nella capitale francese, Zelensky ha firmato con Macron un memorandum d’intesa per l’acquisto di 100 aerei da combattimento Rafale.

Con questo accordo, ha sottolineato Macron, Francia e Ucraina segnano “una nuova tappa” del sostegno a Kiev. Il presidente ucraino ha commentato l’incontro sui propri social, scrivendo che “aggiunge elementi efficaci, pratici e solidi alla nostra difesa. Sono stati predisposti accordi e ora si stanno firmando i documenti pertinenti per un significativo rafforzamento delle nostre capacità difensive”.

Secondo quanto precisato da Zelensky, “l’Ucraina potrà ricevere 100 aerei Rafale F4, potentissimi radar francesi, otto sistemi di difesa aerea SAMP-T con sei lanciatori ciascuno, missili e bombe guidate necessari per la nostra difesa”. Si tratta di un accordo strategico, ha proseguito, che avrà una validità di 10 anni a partire dal prossimo anno. “Si tratta di un accordo storico”, ha ancora osservato Zelensky.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).