Macchi e Batini trionfano nella 2^Prova Nazionale degli Assoluti di fioretto

BRESCIA (ITALPRESS) – Firme importanti a Brescia dove è andata in scena la seconda prova nazionale Assoluti di fioretto. Filippo Macchi e Martina Batini hanno conquistato le vittorie nella giornata clou che ha chiuso l’intenso weekend di assalti sulle pedane del Centro Sportivo “San Filippo”, con in palio i pass per i campionati italiani di Roma 2026. Non solo: è stato anche per molti azzurri un test importante in vista del Grand Prix di Torino, circuito d’élite di Coppa del Mondo per la specialità e appuntamento di cartello, “in casa”, per il gruppo del ct Simone Vanni.

Come lo scorso novembre nella Capitale, anche in terra bresciana ha primeggiato Filippo Macchi delle Fiamme Oro. Con il sorriso di sempre, l’argento olimpico di Parigi 2024 dopo la prima prova stagionale aveva raccontato di non aver mai vinto un “Open” prima di quel giorno: adesso ci ha preso gusto e ha fatto due su due. Il successo per il poliziotto pisano è arrivato in finale, con il risultato di 15-6, contro Damiano Rosatelli del Centro Sportivo Carabinieri, al quale è andata la piazza d’onore. Terzo gradino del podio per Giulio Lombardi e Giuseppe Franzoni, entrambi portacolori del Gruppo Scherma Fiamme Gialle e fermati solo nelle semifinali – rispettivamente – da Rosatelli e Macchi. Piazzamenti tra i “top 8”, a seguire, per Alessio Di Tommaso (Centro Sportivo Carabinieri), Davide Filippi (Centro Sportivo Esercito), Lorenzo Nista (Centro Sportivo Aeronautica Militare) e Mattia De Cristofaro (Centro Sportivo Carabinieri). “È stata una bella gara, sono ovviamente molto contento della vittoria che dà morale. Tra due settimane c’è il Grand Prix di Torino, un appuntamento a cui teniamo molto. Ci arrivo dopo due podi sfiorati in Coppa del Mondo, e sto lavorando per fare sempre meglio, per vincere ancora di più”, il commento di Filippo Macchi dopo il match su “Assalto – La TV della Scherma”.

Nella gara femminile, invece, l’oro bresciano è andato a Martina Batini del Centro Sportivo Carabinieri. In un derby tutto “in casa dell’Arma”, infatti, la campionessa europea 2023 ha superato in finale per 15-11 Anna Cristino, argento in un convincente rientro dopo esser stata costretta a saltare la tappa di Coppa del Mondo di Hong Kong. Medaglie di bronzo per Carlotta Ferrari del Centro Sportivo Aeronautica Militare (superata nel penultimo atto da Batini) e per Irene Bertini del Centro Sportivo Carabinieri (battuta in semifinale all’ultima stoccata da Cristino). Ai piedi del podio si sono poi classificate Camilla Mancini (Gruppo Scherma Fiamme Gialle), Martina Sinigalia (Centro Sportivo Carabinieri), Matilde Molinari (Gruppo Scherma Fiamme Gialle) ed Elisabetta Bianchin (Centro Sportivo Aeronautica Militare). “Sono molto contenta della scherma espressa. Le gare in Italia non sono mai facili, dunque aver vinto questa prova mi rende felice e mi dà buone sensazioni in vista del Grand Prix di Torino, competizione per tutti noi molto importante”, le parole di Martina Batini.

Per quanto riguarda le altre categorie, sono usciti vincitori Riccardo Mancini (Frascati Scherma) ed Elena Picchi (Fides Livorno) tra gli Under 17, Emanuele Iaquinta (Frascati Scherma) e Mariavittoria Berretta (Centro Sportivo Carabinieri) tra gli Under 20. La prossima tappa nel percorso che conduce verso i campionati italiani sarà dedicata alla sciabola, appuntamento a Foggia dal 13 al 15 febbraio e sempre con fasi finali sempre in diretta su “Assalto – La TV della Scherma”.

– Foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).