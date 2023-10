VENEZIA (ITALPRESS) – Con ordinanza del sindaco Luigi Brugnaro, il Comune di Venezia osserverà fino a venerdì 6 ottobre il lutto cittadino per il tragico incidente avvenuto a Mestre nella serata di ieri, martedì 3 ottobre, in cui sono decedute 21 persone.

Con tale provvedimento, fino alla conclusione delle esequie, in tutti gli edifici comunali sarà disposta l’esposizione del gonfalone di Venezia a mezz’asta o abbrunato, unitamente alla bandiera italiana ed europea, con il benestare della Presidenza del Consiglio, ottenuto grazie anche all’intermediazione della Prefettura. Nelle sedi municipali di Ca’ Farsetti a Venezia e via Palazzo a Mestre saranno a disposizione dal primo pomeriggio di oggi e fino a venerdì dei libri di condoglianze per consentire a tutti i cittadini di manifestare il loro cordoglio per l’immane tragedia che ha colpito la città. Brugnaro ha voluto così manifestare in modo tangibile e solenne il dolore della Città per questa grave perdita.

Foto: ufficio stampa comune di Venezia

