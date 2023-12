ROMA (ITALPRESS) – “Non possiamo non riconoscere che negli anni siamo diventati più deboli, oggi come moderati valiamo il 9 per cento, 7 Fi e 2 Noi Moderati, il Pdl nel 2008 aveva il 39. Abbiamo una responsabilità: non disperdere la nostra storia e i nostri valori, accettando le nuove sfide di questo tempo di cambiamenti d’epoca”. Lo dice Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, in un’intervista a Repubblica. In merito alla possibilità di fare un listone unico con Forza Italia per le prossime elezioni europee Lupi sottolinea che “noi saremo presenti sia alle regionali che alle Europee, ci interessa lavorare alla costruzione di un progetto più ampio, siamo entrambi nel Ppe ma per ora le liste saranno separate”. “A differenza del terzo polo non ci siamo sciolti come neve al sole. Noi con la schiena dritta portiamo le nostre idee nel governo del paese, non ci piangiamo addosso e lavoriamo perché il Ppe sia sempre più fondamentale in Italia e in Europa”, aggiunge.

-foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS)

