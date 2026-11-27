Procura Catania, Curcio “Al fianco degli imprenditori che operano nella legalità”

CATANIA (ITALPRESS) - "Noi abbiamo cercato d'accordo con il presidente di Confindustria Catania questo incontro perché è fondamentale fare innanzitutto capire agli imprenditori, che operano nella trasparenza e operano nella legalità, che avranno sempre al loro fianco la Procura della Repubblica, le forze di polizia giudiziaria. Noi siamo disponibili ad aiutarli in qualsiasi circostanza loro ci vogliano segnalare ipotesi di reato commessi da esponenti della criminalità organizzata, ma non solo". Così il procuratore della Repubblica di Catania, Francesco Curcio, a margine di un incontro con gli imprenditori di Confindustria Catania, nella sede dell'associazione. "Il campo di interesse è a 360 gradi - sottolinea -. Parliamo dei problemi ambientali, dei rapporti di lavoro e quindi del caporalato per sconfiggere questa piaga sociale ed economica molto importante, parliamo anche della trasparenza della pubblica amministrazione. Noi saremo al fianco degli imprenditori che ci segnaleranno casi nei quali si accorgano che le procedure amministrative non seguono percorsi lineari. Noi abbiamo un gruppo di investigatori specializzati su questo e siamo a disposizione per ogni segnalazione che ci metta su questa su questa strada". xq4/vbo/gtr