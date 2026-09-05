L’UE rafforza la propria agenda per l’autonomia strategica e la sicurezza nello spazio

ROMA (ITALPRESS/ECONOMIADELLOSPAZIO) – Le EU Space Days 2026, ospitate a Nicosia sotto la Presidenza cipriota del Consiglio dell’Unione europea, hanno confermato come la politica spaziale sia ormai una componente strutturale delle strategie europee in materia di sicurezza, competitività e autonomia tecnologica. Più che una vetrina delle capacità esistenti, l’appuntamento annuale dell’UE ha delineato la direzione che Bruxelles intende imprimere allo sviluppo del settore nei prossimi anni, attraverso una maggiore integrazione tra programmi spaziali, difesa, innovazione industriale e quadro normativo. L’evento ha riunito rappresentanti delle istituzioni europee, degli Stati membri, delle agenzie dell’UE, dell’industria, delle PMI, delle start-up, del mondo della ricerca e degli investitori, confermando il crescente peso dello spazio nelle politiche europee e il ruolo sempre più attivo di Cipro all’interno dell’ecosistema spaziale continentale.

Uno dei messaggi più ricorrenti emersi nel corso delle due giornate è stato che lo spazio non può più essere considerato un settore isolato, ma un’infrastruttura strategica trasversale a sicurezza, difesa, servizi pubblici, economia digitale e resilienza delle infrastrutture critiche. L’attenzione si è concentrata sulla necessità di rafforzare l’autonomia strategica dell’Europa in un contesto internazionale caratterizzato da crescenti tensioni geopolitiche e dall’aumento delle minacce ibride. In questo quadro, programmi come Copernicus, Galileo, EU GOVSATCOM, EU Space Surveillance and Tracking (EU SST) e la futura costellazione IRIS² sono stati presentati come capacità complementari del Programma spaziale dell’Unione europea, destinate a garantire continuità operativa e indipendenza tecnologica. Un ruolo centrale nelle discussioni è stato assunto anche dalla proposta di EU Space Act, destinata a definire un quadro normativo più omogeneo per le attività spaziali europee. Sicurezza, sostenibilità, resilienza e competitività rappresentano i pilastri della futura legislazione, considerata essenziale per accompagnare la crescita del settore e ridurre le frammentazioni regolatorie tra gli Stati membri.

Accanto agli aspetti regolatori, le EU Space Days 2026 hanno evidenziato la volontà dell’Unione europea di rafforzare la competitività della propria industria spaziale, ampliando le opportunità per PMI, start-up e nuovi operatori. Nel corso dell’evento, EUSPA ha presentato il nuovo Rapporto sul mercato spaziale dell’UE, che amplia l’analisi ai principali segmenti del Programma Spaziale europeo, includendo non soltanto i sistemi GNSS e l’osservazione della Terra, ma anche le comunicazioni satellitari sicure e la Space Situational Awareness (SSA). Le stime illustrate indicano una crescita significativa del mercato: i ricavi legati ai servizi GNSS dovrebbero passare da 300 miliardi di euro nel 2024 a 580 miliardi di euro entro il 2034, mentre il comparto dell’osservazione della Terra è destinato a più che raddoppiare nello stesso periodo. Una dinamica che riflette la crescente integrazione delle tecnologie spaziali in settori quali agricoltura, aviazione, monitoraggio climatico, pianificazione urbana e gestione delle emergenze.

Nel suo intervento, il Commissario europeo per la Difesa e lo Spazio Andrius Kubilius ha sintetizzato questa prospettiva affermando: “L’Europa deve ora concentrarsi seriamente sull’economia spaziale, che triplicherà le sue dimensioni nei prossimi 10 anni”. Tra i temi più concreti affrontati durante la manifestazione figura l’entrata in operatività di EU GOVSATCOM, il nuovo servizio europeo di comunicazioni satellitari sicure destinato agli utenti governativi autorizzati durante situazioni di crisi. La conferenza ha mostrato applicazioni operative del sistema attraverso una dimostrazione dedicata alla gestione di incendi boschivi, nella quale squadre di emergenza hanno utilizzato collegamenti satellitari per trasmettere immagini termiche, dati raccolti da droni e comunicazioni operative verso i centri di coordinamento. Come ha spiegato Georgios Synnefakis, responsabile del programma GOVSATCOM presso EUSPA: “GOVSATCOM è l’attuazione del motto ‘uno per tutti, tutti per uno'”.

– foto IPA Agency –

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