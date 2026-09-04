Trump avvia la US Space Academy per formare la nuova generazione di professionisti dello spazio

ROMA (ITALPRESS/ECONOMIADELLOSPAZIO) – Gli Stati Uniti puntano a trasformare la formazione del capitale umano in una componente strutturale della propria politica spaziale. Il presidente Donald J. Trump ha firmato un ordine esecutivo che avvia il processo per la creazione della US Space Academy, un’istituzione pensata per preparare militari, ingegneri, tecnici, operatori civili e altre professionalità necessarie a sostenere l’espansione delle attività americane nello spazio. Il provvedimento non istituisce ancora un’accademia pienamente operativa. Avvia invece il percorso istituzionale chiamato a definirne struttura, governance e funzionamento, affidando a una commissione presidenziale il compito di formulare le relative raccomandazioni. Una distinzione rilevante perché sede, obblighi di servizio dei futuri laureati e necessità di interventi legislativi sono ancora tra gli elementi da determinare. La scelta della Casa Bianca lega direttamente la formazione alle priorità strategiche degli Stati Uniti in un settore nel quale convergono sicurezza nazionale, esplorazione, ricerca scientifica, innovazione e crescita dell’industria commerciale. La disponibilità di personale qualificato viene così trattata non soltanto come una questione educativa, ma come una condizione per sostenere nel tempo le ambizioni spaziali del Paese.

“Considerata la rapida crescita della US Space Force e dell’industria spaziale commerciale, e l’espansione delle nostre ambizioni verso la Luna e ben oltre, è chiaro che dovremo formare un’intera generazione di militari, ingegneri e operatori civili qualificati”, ha affermato Trump. “Ecco perché firmerò un ordine esecutivo per avviare il processo di creazione di una nuova accademia nazionale chiamata US Space Academy”.

La costruzione dell’architettura istituzionale della futura Accademia sarà affidata alla nuova Commissione presidenziale sulla US Space Academy. A presiederla sarà l’amministratore della NASA Jared Isaacman, mentre il vice amministratore dell’agenzia, Matt Anderson, ricoprirà l’incarico di direttore esecutivo. La vicepresidenza sarà affidata a Michael Kratsios, assistente del presidente per la scienza e la tecnologia, e Kevin Hassett, assistente del presidente per la politica economica. La presenza nella commissione di rappresentanti della Casa Bianca e delle agenzie federali riflette la natura trasversale del progetto: l’Accademia dovrà collocarsi all’intersezione fra politica spaziale, esigenze della forza lavoro, sicurezza nazionale e sviluppo tecnologico.

La commissione avrà 120 giorni dalla firma dell’ordine esecutivo per consegnare al Presidente una relazione con le raccomandazioni necessarie a costruire il modello dell’istituzione. Tra le questioni da affrontare figurano il quadro di governance, gli eventuali obblighi di servizio dei laureati, la sede fisica dell’Accademia e i provvedimenti legislativi necessari alla sua realizzazione. È proprio questa fase a rappresentare il passaggio decisivo per comprendere quale forma assumerà concretamente la US Space Academy. Le raccomandazioni dovranno chiarire non solo l’organizzazione dell’istituzione, ma anche il rapporto tra formazione e servizio pubblico, un elemento destinato a incidere sulla funzione che l’Accademia potrà svolgere all’interno dell’ecosistema spaziale statunitense. L’impostazione delineata dall’amministrazione punta infatti a un bacino di competenze più ampio rispetto alle sole professionalità militari. Nelle intenzioni espresse dalla Casa Bianca rientrano formazione tecnica, leadership, disciplina e servizio pubblico, con l’obiettivo di preparare figure utilizzabili in un sistema spaziale nel quale operano contemporaneamente agenzie civili, strutture della difesa e industria privata.

La formazione entra nella strategia spaziale americana L’iniziativa arriva mentre gli Stati Uniti stanno ampliando gli obiettivi delle proprie attività nello spazio. La crescita della US Space Force, l’espansione del comparto commerciale e i programmi di esplorazione lunare aumentano la domanda di competenze specialistiche, rendendo la disponibilità di personale qualificato un fattore abilitante delle politiche spaziali.

Isaacman ha collegato esplicitamente il progetto alle attività che Washington intende sviluppare nei prossimi anni. “La visione del Presidente Trump per una nuova accademia rappresenta un passo trasformativo per la formazione di ingegneri, scienziati, tecnici, operatori e persino astronauti, figure indispensabili per l’entusiasmante futuro che stiamo perseguendo nello spazio. Nei prossimi anni, riporteremo gli astronauti della NASA sulla superficie lunare, costruiremo la base lunare, avvieremo lo sviluppo dell’energia nucleare, daremo impulso all’economia orbitale e lanceremo ulteriori missioni scientifiche e di scoperta”, ha dichiarato l’amministratore della NASA. “Non ho dubbi che gran parte dei futuri talenti che si laureeranno e contribuiranno a queste entusiasmanti imprese si formeranno presso l’Accademia Spaziale degli Stati Uniti”, ha aggiunto Isaacman.

Al di là degli obiettivi indicati dall’amministrazione, l’istituzione di un percorso dedicato alla formazione pone il capitale umano sullo stesso piano delle altre capacità necessarie a sostenere una politica spaziale di lungo periodo. Satelliti, sistemi di lancio, infrastrutture orbitali e programmi di esplorazione richiedono infatti una base professionale in grado non soltanto di sviluppare tecnologie, ma anche di gestire sistemi complessi e assicurare continuità alle attività civili e militari.

Per l’industria spaziale commerciale americana, l’evoluzione del progetto sarà quindi rilevante soprattutto per capire quale relazione verrà costruita tra la futura Accademia e il mercato del lavoro. Gli obblighi di servizio ancora da definire, il modello formativo e il perimetro delle professionalità coinvolte determineranno in quale misura l’istituzione potrà contribuire anche alla disponibilità di competenze per il settore privato.

Su questo punto, l’ordine esecutivo apre il processo ma non consente ancora di determinarne gli effetti. La firma è avvenuta al Johnson Space Center della NASA, a Houston, dove Trump ha anche conferito ai membri dell’equipaggio di Artemis II la Medaglia d’onore spaziale del Congresso. La scelta del luogo collega simbolicamente il nuovo progetto formativo alla nuova fase dell’esplorazione lunare americana. L’ordine sulla US Space Academy si inserisce inoltre nella più ampia politica spaziale dell’amministrazione Trump. Nel dicembre 2025 il Presidente aveva firmato il documento “Ensuring American Space Superiority”, mentre il 20 agosto 2026 è seguito un memorandum presidenziale sulla politica nazionale per il trasporto spaziale.

Con la US Space Academy, questa strategia si estende quindi al capitale umano. Prima che il progetto possa tradursi in una nuova istituzione, restano però da definire elementi essenziali, dalla governance alla sede fino al quadro legislativo. La relazione attesa entro 120 giorni rappresenterà perciò il primo passaggio concreto per valutare dimensioni, funzioni e ruolo della futura Accademia nell’architettura spaziale degli Stati Uniti.

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