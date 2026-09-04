Il Consiglio europeo della ricerca assegna 705 milioni a 421 ricercatori

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il Consiglio europeo della ricerca (CER) ha annunciato i vincitori dell’ultimo concorso per sovvenzioni di avviamento, che ha assegnato 705 milioni a 421 ricercatori all’inizio della carriera in tutta Europa. Le sovvenzioni sosterranno i giovani scienziati durante una fase cruciale della loro carriera, aiutandoli a perseguire idee ambiziose e a costruire le proprie equipe di lavoro.

I risultati evidenziano la crescente attrattiva dell’Europa per i talenti della ricerca di livello mondiale: 21 ricercatori di successo attualmente stabiliti al di fuori dell’Europa si trasferiranno nell’UE e nei paesi associati a Orizzonte Europa (in aumento rispetto ai 11 dell’anno scorso) per realizzare i loro progetti.

Ekaterina Zaharieva, Commissaria europea per le Start-up, la ricerca e l’innovazione, ha dichiarato: “Congratulazioni a tutti i candidati prescelti. Sono particolarmente lieta di constatare che 21 ricercatori attualmente stabiliti negli Stati Uniti e in Canada prevedono di trasferirsi in Europa per proseguire il proprio lavoro”.

“La loro decisione riflette il crescente interesse dell’Europa per la ricerca di frontiera ed è un segnale incoraggiante del fatto che l’iniziativa dell’UE ‘Scegli l’Europa’ sta contribuendo ad attrarre la prossima generazione di talenti scientifici, rafforzando nel contempo la posizione dell’Europa quale destinazione privilegiata per la ricerca di eccellenza”.

Il concorso di quest’anno ha raccolto un numero record di 4.807 proposte, pari a un aumento del 22% rispetto alle 3.928 dello scorso anno. A causa della forte concorrenza, solo l’8,8% delle proposte ha potuto essere finanziato. Quest’anno hanno presentato domanda 169 ricercatori con sede negli Stati Uniti, rispetto ai 116 dell’invito precedente

. I progetti selezionati coprono un’ampia gamma di settori di ricerca, dalle scienze della vita e dall’ingegneria alle scienze sociali e umane. I nuovi beneficiari saranno ospitati da università e centri di ricerca di 25 Stati membri dell’UE e paesi associati, in particolare Germania (89 sovvenzioni), Francia (38), Svizzera (36) e Paesi Bassi (33).

Tra i vincitori figurano 84 tedeschi, 50 italiani, 30 francesi e 24 spagnoli, nonché ricercatori di altre 48 nazionalità. Le sovvenzioni dovrebbero creare più di 3.000 posti di lavoro nelle equipe di lavoro dei nuovi beneficiari.

-Foto IPA Agency-

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