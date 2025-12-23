L’Ue investe nella qualità e sostenibilità dei prodotti agroalimentari

ROMA (ITALPRESS) - Nel 2026, la Commissione europea punta a rafforzare il settore agroalimentare con un investimento record di 205 milioni di euro. L’obiettivo è promuovere la qualità, la sostenibilità e la competitività dei prodotti europei, sia all’interno dell’Unione sia nei mercati internazionali, valorizzando al contempo il ruolo degli agricoltori e la filiera europea. Fino a 160 milioni di euro saranno erogati sotto forma di sovvenzioni per associazioni di produttori e altre organizzazioni del settore: 79,7 milioni per il mercato interno dell’UE e 70,3 milioni destinati ai paesi terzi, mentre 10 milioni saranno riservati a misure di crisi. Una delle iniziative principali sarà la campagna “Buy European food”, annunciata dalla Presidente von der Leyen. L’obiettivo è valorizzare i prodotti agroalimentari europei, rafforzare il legame tra consumatori e agricoltori, e stimolare l’orgoglio per la qualità dei prodotti dell’UE. La campagna coinvolgerà tutti i 27 Stati membri, ma sarà attiva anche nei mercati esterni più promettenti, come Regno Unito, Giappone, Corea del Sud, Cina, Singapore e Nord America. Il programma prevede inoltre iniziative dirette della Commissione europea, con un budget fino a 10 milioni di euro, tra cui missioni commerciali, fiere internazionali e manuali di accesso al mercato per gli esportatori. I prossimi passi prevedono due inviti a presentare proposte da parte dell’Agenzia esecutiva europea per la ricerca, il 22 gennaio 2026: uno per programmi “semplici” e uno per programmi “multipli”, rivolti ad organizzazioni nazionali o transnazionali del settore agroalimentare. Il 27 e 28 gennaio si terranno giornate informative a Bruxelles, anche online, per aiutare i potenziali beneficiari a presentare le candidature e trovare possibili partner di progetto. mgg/gtr/col