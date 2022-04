MILANO (ITALPRESS) – Esce il 3 maggio l’autobiografia di Luciano Ligabue: Una storia (Mondadori). Il libro è preordinabile in tutti gli store online a partire da domani, mercoledì 20 aprile.

Luciano Ligabue presenta il libro il 5 maggio presso OGR Torino, alle 21, con un’anteprima del Salone del libro di Torino, in collaborazione con OGR Torino. Una storia, questo il titolo che Luciano Ligabue ha scelto, perchè questo libro è sia la sua storia, quella più intima, personale e famigliare, sia un racconto che abbraccia la provincia italiana, dagli anni Sessanta ad oggi. Affrontando per iscritto il bilancio della sua esistenza, con l’eclettismo artistico che gli è proprio, il Liga esce dai comodi confini del classico resoconto biografico e tratteggia magistralmente situazioni, luoghi e persone, donando loro una dimensione romanzesca. Li fa vedere, toccare e conoscere.

(ITALPRESS).

