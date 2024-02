Lotta all’evasione, nuovo record nel 2023

ROMA (ITALPRESS) - Nel 2023 il recupero dell’evasione fiscale ha fatto segnare un dato record. Le attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate hanno portato nelle casse pubbliche 24,7 miliardi, il 22% in più rispetto all’anno prima. Nel dettaglio, 19,6 miliardi derivano dalle ordinarie attività di controllo svolte dal Fisco e 5,1 miliardi da misure straordinarie, come “rottamazione” delle cartelle, definizione delle liti pendenti e pace fiscale. Aumentano anche le somme versate spontaneamente dai cittadini: il gettito relativo ai principali tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate ha superato 536 miliardi, con un incremento di oltre 26 miliardi rispetto all’anno precedente. Attraverso analisi di rischio e controlli preventivi antifrode lo scorso anno l’Agenzia delle Entrate ha anche assicurato “minori uscite” a carico del bilancio dello Stato per 7,6 miliardi di euro tra crediti fittizi, indebite compensazioni e rimborsi Iva non spettanti. In attuazione delle norme introdotte per contrastare il fenomeno delle cosiddette partite Iva “apri e chiudi”, l’Agenzia ha anche cessato d’ufficio circa 2.300 imprese. sat/mrv