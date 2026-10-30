L’opinione pubblica europea divisa sulla Russia

ROMA (ITALPRESS) - L’opinione pubblica europea è divisa a metà sulla strategia da adottare verso Mosca. È quanto emerge da un’indagine di Swg e Polling Europe illustrata da Rado Fonda, Head of Research dei due istituti, nel corso di “Primo Piano Europa”, il format televisivo dell’agenzia Italpress. Il dibattito che attraversa le istituzioni comunitarie e la politica, tra chi chiede sanzioni e chiusura e chi preferisce il dialogo, si ritrova anche tra i cittadini. Il 36% ritiene che l’Europa debba mantenere in ogni caso una linea dura, senza compromessi. Una quota identica, sempre il 36%, preferisce invece un approccio dialogante, che cerchi intese e migliori i rapporti. Un 20% si colloca in una posizione intermedia: nessuna durezza eccessiva, per evitare tensioni. sat/azn