LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Le Nazioni Unite hanno esortato la Libia a trattare i migranti e i richiedenti asilo con dignità, sottolineando le preoccupazioni per il loro trattamento, compresa la detenzione arbitraria e l’espulsione di massa.

“Le autorità libiche hanno arrestato migliaia di uomini, donne e bambini”, denuncia la missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil). Molti, tra cui “donne incinta e bambini”, sono detenuti in strutture sovraffollate e non igieniche, afferma l’Unsmil, chiedendo che lee autorità devono garantire alle agenzie delle Nazioni Unite e alle organizzazioni umanitarie “l’accesso senza ostacoli ai detenuti che necessitano di protezione urgente”. La Libia è un punto di partenza fondamentale per i migranti, che spesso fuggono dai conflitti e dalla povertà nell’Africa subsahariana. Cercano di raggiungere le coste italiane attraverso il Mar Mediterraneo. Secondo l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), la Libia ospita più di 600mila migranti. La maggior parte entra illegalmente attraversando vaste zone di deserto. Da inizio anno più di 7.000 migranti sono stati intercettati in mare e riportati in Libia, ha affermato l’Oim. Oltre 600 persone sono annegate nei tentativi di attraversamento e 368 persone risultano disperse. Nello stesso periodo, secondo l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, sono arrivati in Italia più di 50.000 migranti, di cui oltre 22.000 dalla Libia.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]