Longevity Magazine – Puntata del 7/11/2026

MILANO (ITALPRESS) - Tutto per una sana e lunga vita. Nella ventitreesima puntata di Longevity Magazine, format Tv dell'agenzia di stampa Italpress, Ernesto Di Pietro, osteopata e docente di biomeccanica della colonna vertebrale, intervista Lucio Sarno, Professore Emerito di Psicologia Clinica e Psicoterapia presso l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Nella puntata si è parlato dell'impatto psicologico dell'invecchiamento e di come la cura della psiche e la psicoanalisi rappresentino uno strumento fondamentale di prevenzione per preservare la salute sia emotiva sia fisica. sat/gsl